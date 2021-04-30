Foça Tatil Köyü’nde pazarlık görüşmesi tamam

İZMİR'İN Foça ilçesindeki, Foça Tatil Köyü isimli taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 131 milyon lirayla BKG Ortak Girişim tarafından verildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

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