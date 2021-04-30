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Haberler Ekonomi TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

54 proje personeli alacak

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli istihdam edilecek. İlana son başvuru tarihi 20 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

30.04.2021, 12:05

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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