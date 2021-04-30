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TÜBİTAK 54 proje personeli alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 54 proje personeli istihdam edilecek. İlana son başvuru tarihi 20 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

30.04.2021, 12:05