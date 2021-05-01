1100 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada pandemi sosyal yardımının 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Desteğe başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte pandemi sosyal destek başvuru ekranı...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.