Esnafa, emekliye 200 milyarlık paket

HÜKÜMET, kapanma döneminde emekliden esnafa, iş dünyasından çalışanlara kadar toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı çekmemesi için tüm imkânları seferber etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu esnafa kredi, kira, hibe desteği, emekli ikramiyeleri, banka ve TESKOMB kredi taksitlerinin ertelenmesi ile birlikte vatandaşa destek paketinin büyüklüğü 200 milyar liraya ulaşıyor. TESKOMB ve Halkbank'a bulunan yaklaşık 70 milyarlık kredi borcunda taksit ödeme süresinin Temmuz'a ertelenmesi ve çek düzenlemesi esnafa nefes aldırdı. Hem işçi hem işvereni korumak için kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı da 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a uzatıldı. Salgın tedbirleri kapsamında "tam kapanma" kararının ardından yeni destekler devreye girdi.

Cumhurbaşkanı kararı ve yasal düzenlemeyle yaşama geçirilen yeni adımlar şöyle:



İŞTEN ÇIKARMA YASAGI UZATILDI

CUMHURBAŞKANI kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'tan 30 Haziran'a uzatıldı. Düzenlemeyle birlikte bir süre önce uzatılan, kısa çalışma ödeneği desteği ile işten çıkarma yasağının süresi de eşitlenmiş oldu. Geçen hafta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği desteği de 30 Haziran'a uzatılmıştı. İş sözleşmeleri ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin kapanması, faaliyetinin sona ermesi dışında bir ay daha feshedilemeyecek.



ESNAFA DESTEKLERN SÜRES UZADI

SALGINDAN olumsuz etkilenen 2.5 milyon esnafa verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla daha önce 3 ay olarak açıklanan aylık bin liralık hibe desteğinin süresi bir ay daha uzatılarak 4 aya çıkarıldı. Destekten yararlananlardan iş yerleri kira olanlara, büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira şeklinde uygulanan kira desteğinin süresi de 3 aydan 4 aya yükseltildi. Destekler için başvurular 31 Mayıs gecesine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.



KRED TAKSTLER 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödeme süresi 1 Temmuz'a ertelendi.

Esnafın bankalara yaklaşık 12 milyar, TESKOMB'a da 58 milyar lira tutarındaki kredi borcu bulunuyor.



CIRO KAYBI DESTEĞİ SÜRECEK

SALGINDAN olumsuz etkilenen yiyecek- içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi de uzatıldı. İşletmelerin hak kaybına uğraması önlenecek.



KONAKLAMA TESSLERNE KDV DESTEG DEVAM EDECEK

KONAKLAMA tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak. Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs'a kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.



SÜRES DOLAN ÇEKLER BRAZ EDLMEYECEK

SON ibraz süresi 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çekler ibraz edilmeyecek, 1 Haziran'dan sonra ibraz edilecek. Aynı tarihlerde vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kısıtlama tedbirleri kapsamında hem çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1 Haziran'dan sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır" denildi.



EMEKLYE 2200 TL+ZAMLI AYLIK

YASAL düzenlemeyle emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 100 liraya çıkarıldı. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 2 bin 200 lira ikramiye, Temmuz'da ayrıca zamlı aylık alacak.

EMEKLİ ikramiyeleri gelecek hafta hesaplara yatacak. Dul eşe 825 lira, yetim aylığı alanlara da payları oranında ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliler, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları kapsayan 13.2 milyon kişiye bayram ikramiyesine yönelik çalışmaları hafta sonu tamamlayacak.



31 MAYIS'A KADAR BAŞVURUN

TİCARET Bakanı Mehmet Muş esnaf destek paketine başvuru süresini paylaştı. Bakan Muş, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunmayan işletmelerimiz 31 Mayıs saat 23:59'a kadar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilir. Ciro kaybı desteklerinde de başvuru sürelerini işletmelerin hak kaybına uğramaması için uzattık. Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.



ÜYELERİMİZ MORAL BULDU

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnafa yönelik yeni desteklerin olumlu karşılandığını söyledi. Palandöken, "Esnafımıza kira ve nakit desteğinin uzatılması, Halkbank kredilerinin taksitlerinin ertelenmesi gibi yeni kararlar camiamız tarafından olumlu karşılandı" açıklamasını yaptı. Palandöken, çek ve senetlere ilişkin düzenleme konusunda da, "Yeniden bir yapılandırma çalışmasının yapılması hiç kuşkusuz esnafımızı sevindirdi" diye konuştu.

Hazal ATEŞ