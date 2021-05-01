Evde üretene kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, yapılan yasal değişiklikle, 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere evlerde üretilen malların internetten satışına esnaf muaflığı tanındı. Ayrı bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları evlerde imal ettikleri malları, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan milyonlarca ev kadını ve öğrenci "esnaf muaflığı" kapsamına alındı.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER

Tebliğe göre, evlerde kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.



3 YIL İÇİN GEÇERLİ

MUAFİYETTEN yararlanılması için ikametgahın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri önem taşıyor. Türkiye'de kurulu bankalarda internetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek.