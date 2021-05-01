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Haberler Ekonomi Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor

30 Zabıta Memuru alıyor

tarafından boş zabıta memuru kadroları için genel ve özel şartlara göre 30 kişi istihdam edilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alıyor

01.05.2021, 09:24 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 09:25

Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 Zabıta Memuru alacağını açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, "Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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