EGE İş Kadınları Derneğinin (EGİ- KAD) konuğu olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, kripto para piyasalarını değerlendirirken, "İnsanlar vaatle kandırılıyor. Çoğu insan, batışa kadar kandırıldığını fark etmiyor. Bilmediğiniz işe girmeyin" dedi. EGİKAD Başkanı Pınar Kılıç da ekonomik okur yazarlığın son derece önemli olduğunu vurguladı.

DİĞER