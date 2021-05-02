  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kuru üzümde ihracat artışı için ortak adım

Kuru üzümde ihracat artışı için ortak adım

Kuru üzümde ihracat artışı için ortak adım

2.5.2021

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ile Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü ziyaretlerinde şehrin dünyaca meşhur çekirdeksiz kuru üzümünün rekoltesinin ve ihracatının artırılmasına yönelik atılacak adımları görüştü. Ziyarette bağ sezonu öncesi üç kurumun birlikte yürütülebileceği çalışmalar ile bağlarda hava koşulları nedeniyle oluşan zararların karşılanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gündeme geldi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuru üzümde ihracat artışı için ortak adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.