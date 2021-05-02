Kuru üzümde ihracat artışı için ortak adım

MANİSA Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ile Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk'ü ziyaretlerinde şehrin dünyaca meşhur çekirdeksiz kuru üzümünün rekoltesinin ve ihracatının artırılmasına yönelik atılacak adımları görüştü. Ziyarette bağ sezonu öncesi üç kurumun birlikte yürütülebileceği çalışmalar ile bağlarda hava koşulları nedeniyle oluşan zararların karşılanmasına yönelik yapılacak faaliyetler gündeme geldi.

■ CÜNEYT HASÇELİK