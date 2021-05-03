Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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