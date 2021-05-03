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Haberler Ekonomi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

31 öğretim üyesi alacak

ilanda belirtilen birimlerine, Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alımı yapılacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

03.05.2021, 09:59

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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