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Haberler Ekonomi Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak

119 sözleşmeli personel alacak

Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alacak.

Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak

04.05.2021, 10:42

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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