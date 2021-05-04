  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Araç sahipleri için yeni dönem başladı

Araç sahipleri için yeni dönem başladı

Araç sahipleri için yeni dönem başladı

4.5.2021

TRAFİĞE kayıtlı 24 milyon aracı doğrudan ilgilendiren lastikte yeni dijital dönem başladı. Yakıt tasarruflu, uzun ömürlü, gürültü yapmayan, çevreyi kirletmeyen lastiklerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan "Lastiklerin Yatık Verimliliği" yönetmeliği 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Araç sahipleri için yeni dönem başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.