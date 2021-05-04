TRAFİĞE kayıtlı 24 milyon aracı doğrudan ilgilendiren lastikte yeni dijital dönem başladı. Yakıt tasarruflu, uzun ömürlü, gürültü yapmayan, çevreyi kirletmeyen lastiklerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan "Lastiklerin Yatık Verimliliği" yönetmeliği 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi.
Araç sahipleri için yeni dönem başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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