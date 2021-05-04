Sahibinden kiralık imparatorluk salonu

İzmir Konak'ta önceki yıllarda Kaplan Mustafa Paşa Vakfı Çarşısı olarak kullanılan alanın yıkılması sonrasında ortaya çıkan antik Roma dönemine ait liman hamamı ve imparatorluk salonu İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 35 yıllığına kiralanacak. Vakıflar, 5 yıldır korumasız kalan alanı restorasyon veya onarım karşılığında kiralama kararı aldı.

Mülkiyeti Kaplan Mustafa Paşa Vakfına ait olan 3 bin 574 metrekarelik alan Ahmetağa Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Geçmişte 'SİT niteliği değiştirildi' tartışmaları ile gündeme gelen tarihi alan 14 milyon 966 bin TL karşılığında vitrine konuldu. Geçmişte Kaplan Mustafa Paşa Vakfı Çarşısı olarak hizmet gören ve 2016 yılında 'riskli bina' olduğu iddiası ile yıkılıp yeniden yapımı planlanan taşınmaz, Vakıflar tarafından ihaleye çıkarılmıştı. Bina, ihaleyi kazanan firma tarafından yıkılırken, temelinden Roma dönemine ait tarihi eserler çıkmıştı. Yapılaşmaya kapatılan bölge SİT alanı olarak ilan edilmişti.