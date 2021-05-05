‘Araç alım satımında güvenli hizmetin adresi Otofora’

Otofora, İzmir otomotiv sektöründe kurulduğu günden bugüne Bayraklı Salhane'deki yatırımları ile dikkat çekiyor. Otofora'nın genç, dinamik ve profesyonel kadrosuyla fark yaratmayı başardığını belirten Otofora Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Fatih Ada, genç bir girişimci olarak sektöre kattığı perspektif ve örnek şirket anlayışıyla, genç müteşebbislere örnek almaya devam ediyor. Ada, yaptığı çalışmalar ve hedeflerini tek tek sıralarken, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"ARACINIZIN KEYFİNİ SÜRÜN"

"Vizyonumuz; otomotiv sektöründe sürdürülebilir büyümeyle birlikte birçok şehirde 2. el ve sıfır bayilikleri oluşturarak şubeleşmek yolunda emin adımlarla ilerlemek. Güvenli ve garantili araç alım satımı hizmetlerinde otomobil kullanıcılarına yenilikleri sunarak müşteri memnuniyetini oluşturmak" diyen Ada, "Misyonumuz ise güven veren bir marka olmak için önceliğimiz mutlu ve başarılı ekipler kurarak otomotiv sektöründe yerimizi almak. Özellikle 2. el araç alım satımında güven sorunlarını ortadan kaldırmak. Araç alım satımında müşterilerimize hızlı, güvenli ve garantili hizmet sunmak" dedi. "Önceliğimiz doğup büyüdüğümüz memleketimiz olan İzmir'de başladığımız 2. el araç alım satımı hizmetleri yolculuğumuza İzmir'de ihtiyaç duyulan ve oluşacak olan fırsatlar doğrultusunda şube sayımızı arttırmak" diyen Ada, "Sıfır araç bayiliği fırsatlarını da değerlendirerek öncelikle yine İzmir'de bayilikler oluşturmak için çalışıyoruz. Ege bölgesi ve diğer bölgelerde doğacak veya ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz lokasyonlarda şubelerimizi oluşturmak istiyoruz. Hızlı, güvenli ve garantili araç alım satımı hizmetleriyle karşılaşan mutlu müşteri sayısını arttırmak da önceliklerimiz arasında" dedi. Genç girişimcilere önerilerde bulunan Ada, "Genç girişimcilere tavsiyelerim; hayallerinin peşinden gitmeleri, istedikleri iş konularında gerekli fizibilite çalışmalarını doğru bir şekilde yaparak, doğru zamanda hızlı hareket ederek genç yaşında vermiş olduğu pozitif enerji ve dinamiklikle birlikte hayallerinde yaşattıkları işi faaliyete geçirmeleri" dedi.

HIZLI VE KOLAY

Otofora'nın sektörde yenilik, güven ve farkındalıkları temsil ettiğini anlatan Ada, "Otofora olarak araç almak ve satmak isteyen otomobil kullanıcılarına kurumsal kimlik altında hızlı-kolay, güvenli, garantili, anında kredi -taksit imkanları ile hizmet sunuyoruz. Otofora 2. el otomotiv sektöründe önemli yer tutan; TSE belgeli ekspertiz raporu, anında kredi imkanı, taksitli satış imkanı, şubede anında kasko sigorta hizmetleri, noter hizmetleri, detaylı araç temizliği, 7 gün 1000 km araç iade garantisi ve 3 ay 5000 km araç garantisi - yol yardım hizmetleri ile farkını ortaya koyuyor" dedi.



KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR

"KADIN elinin değdiği her yerin güzelleştiğini bilen bir kurumuz" diyen Ada, "Kadın çalışan oranımız çalışan sayımızın yüzde 50 'sini oluşturuyor. Şube sayımız artıkça kadın çalışan oranımızda artmaya devam edecek" dedi.



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

"OTOFORA olarak sosyal sorumluluk projelerine 2021 yılında hız vererek CRM departmanımızı oluşturarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Ada şöyle konuştu: "2021'de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; her sattığımız araç için müşterilerimiz adına Ege Orman Vakfı'yla yaptığımız işbirliği ile oluşturduğumuz Otofora korusuna bir fidan hediye ediyoruz. Instagram hesabımızdan canlı yayın ile sektördeki uzman kişileri konuk alarak bilgilendirme programlarımıza başladık. Dönemsel sosyal sorumluluk ve kültürel projeleri içinde olmak ve sürdürülebilirlik adına CRM departmanımız çalışmalarına devam ediyor."