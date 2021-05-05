Aydın tarımına yeni baraj desteği

Aydınlıların 141 yıllık hayali olan Çine Adnan Menderes Barajı ve 1998 yılında temeli atılmasına rağmen 2003 yılına kadar sadece yüzde 18'i tamamlanan İkizdere Barajı'nın 2010 yılında hizmete alındığı Aydın'a iki yeni baraj daha kazandırılıyor. Çine projesinin bir parçası olan ve bölge tarımına büyük katkı sağlayacak Çine Gökbel Barajı tamamlanarak su tutulmaya başlandı.



YENİ EMNİYET BİNASI

Proje bedeli 35 milyon 361 bin 491 lira olan barajın Çine Ovası'nda 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin cazibe ile sulanması ve yıllık 323 milyon 760 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Yapımına başlanan 464 milyon 560 bin lira proje bedeli olan Sarıçay Barajı, başta Kuşadası ve Söke ilçeleri olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinin içmekullanma suyunu temin edecek.

Depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yerine Efeler İlçesi Işıklı Mahallesi'nde yeni hizmet binası inşa edilecek. Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası 2020 yılı güvenlik sektörü inşaat proje yatırımına alındı. Bina projesinin tamamlanmasının ardından yapım için ihale süreci başlatılacak.





JEOTERMAL ISITMALI SERA OSB

Jeotermal cenneti Aydın'da elektrik üretiminde kullanılan öz kaynağın tarım sektöründe kullanılması için adımlar atıldı. Aydın Valiliği'nin girişimiyle Kadıköy Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Isıtmalı) Sera OSB, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce 12.10.2020 tarihinde kuruluş protokolü onaylanarak tüzel kişilik kazandı. 717 dekar alanda kurulacak termalle ısınan OSB'de katma değeri yüksek olan muz başta olmak üzere tropikal meyveler, kesme çiçekçilik ve mevsim dışında domates gibi sofralara girecek her türlü ürünü üretilecek.