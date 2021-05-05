‘Dünyada ilk 20 merkezden biri olacağız’

İzmir'in sağlık konusunda 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'in bir sağlık kenti olduğunu söyledi; yıllardır birçok neslin hatıralarında yer eden Özel Sağlık Hastanesi'ni yeniden hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

ÇITAYI YÜKSELTTİK

Kenan Kalı, İzmir'in geçmişten gelen sağlık mirasını geleceğe taşımak için ekip olarak çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "İzmir Türkiye'nin asıl sağlık merkezidir. Milattan önceki yıllarda, dünyanın her yerinden insanlar bu topraklara şifa bulmaya geliyorsa, biz bugün de aynı şeyi başarmalıyız. Bu nedenle İzmir'de bir çığır açtık. Çok iyi bir hastane kurduk. Hastanemiz için en ileri teknoloji ve akademik çalışma ortamını hedefledik. Bu sağlık tesisinin, yenilenmesi ve teknolojik yatırımın bu noktaya gelmesinde ekibimin çok emeği oldu. Ekip olarak tüm branşlarda donanımlı bir hastane kurduk." Özel Sağlık Hastanesi'nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye'de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını hedeflediklerini belirten Kalı, "Sağlıkta çıtamızı daha da yükselttik. Özel Sağlık Hastanesi, teknoloji kullanımıyla dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği zorluk derecesi yüksek tüm ameliyatlarla, diğer tanı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek bir donanım ve kapasiteye sahip. Üroloji konusunda önemli bir merkez olabilmek için çalışmalarımızı tamamladık. Prostatta tanıdan başlayarak tedavide robotik cerrahi, lazer sistemi, Rezum sistemi gibi en ileri teknolojiyi kazandırmak için gerekli yatırımları yaptık. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

ROBOTİK CERRAHİDE DENEYİMLİ EKİP KURDUK

PROSTAT hastalıkları ve kanserinin robotik cerrahi yöntemiyle tedavisi konusunda Avrupa'da sayılı adreslerden biri olmak istediklerini dile getiren Kenan Kalı, bu nedenle hastanede robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduklarının altını çizdi. Kalı, şu bilgileri verdi: "da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, üç boyutlu görüntü teknolojisi yanında, dar cerrahi alanlarda ileri hareket kabiliyeti ve hassasiyeti sağlıyor. Yapılan kesilerin her biri 1 cm'den küçük olmasından dolayı hasta çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkarak aile yaşamına dönmektedir."

DEV YATIRIM

TOPLAMDA 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kalı, "Burada teknolojik donanım ve hekim deneyimi açısından A plus bir hizmet vermek istiyoruz. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda da kente önemli bir katkı yapmış oluyoruz. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük. VIP odalarımızın yanı sıra 6 odalı double king suitimiz de bulunuyor. Özel vale ve otopark hizmetimiz ile hasta ve yakınlarını olabildiğince rahat ettiriyor, bu anlamda bir otel mantığıyla çalışıyoruz" dedi.