Heper Metal’den 10. yıl kutlaması

Metal döküm sektöründe otomotiv, av sporu endüstrileri, demirçelik gibi birçok farklı sektöre bakır, kurşun, kalay, aluminyum, çelik gibi bir çok ürün tedarik eden Heper Metal, 10'uncu yılını kutladı.

Heper Metal Genel Müdürü Ahmet Coşkun

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından "İhracatın Yıldızları" ödülüne layık görülen, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nca üretimden satışa göre ilk 100 firma arasında gösterilen Heper Metal, Torbalı Ticaret Odası'nda düzenlenen törende, işyerinde 10'uncu yılını dolduranlara da plaketle teşekkür etti. Heper Metal Genel Müdürü Ahmet Coşkun, çalışanlarının emek ve fedakarlıkları sayesinde, her geçen yıl daha da büyük bir sanayi kuruşuna dönüştüklerini belirterek, gelecekte imza atılacak başarılar ve hedefler için çalışanlarına güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Coşkun "Bu ailenin bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz" dedi.

300 İSTİHDAM HEDEFİ

Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiği pandemide büyük atılımlar yaptıklarının altını çizen Coşkun, "İstihdam sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Yükselen ciromuz ile birlikte gelecek için olan hedeflerimizi de yükselttik. Bizler yaptığımız bu zor işe aklımızı da kalbimizi de koyuyoruz. Bu doğrultuda daha da verimli sonuçlar alacağımıza ve koyduğumuz hedeflere birlikte yürüyeceğimize olan inancımız tam" dedi.

HALKIN BİLGİSİNE AÇIK

Bacasız fabrika Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin de bu yeni yatırımlarla güç kazanacağını, katma değerli üretim merkezine dönüşeceğini ifade eden Coşkun "Yeni tesislerimiz kendi alanında otomotiv endüstrisinin ithalat ihtiyacını yerli üretimle karşılayacak ve örnek olacak. Çünkü bu tesis tamamen soğuk şekillendirme ile çalışacak. Yüzde 100 çevreci bir yaklaşımla kuracağız. Üstelik bunu, Torbalı halkına istihdam sağlayarak kuracağız" dedi.

Bu aşamada Heper Metal'in şeffaflık ilkesi ile proje ve tesislerinin her zaman halkın bilgisine açık olduğunu belirten Coşkun, "Milli sanayimize katkı sunmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, tek isteğimiz tüm Torbalı'ların, projemizi yakından incelemesi. Bu noktada bugün bize bu törende ev sahipliği yapan Torbalı Ticaret Odası'nın da bu anlamda Torbalı halkının Heper Metal ve faaliyetleri ile ilgili bilgilenmesinde köprü olarak desteklerini rica ediyoruz. Kamuoyunda Heper Metal denildiğinde sadece kurşun dökümü yaptığı sanılıyor. Önyargı ile Torbalı'ya Heper Metal yanlış anlatılıyor. Burada öyle bir üretim yok. Yeni tesiste sadece soğuk şekillendirme yöntemiyle parça basılacak. Diğer konu da eğer sanayi üretimini sanayi bölgelerinde yapmayacaksak, nerede yapacağız? Bu bölgeler, başta sanayi bölgesi yönetimleri olmak üzere devletin tüm kurumları tarafından denetlenen bölgelerdir. O yüzden stratejik üretimlerde alışık olduğumuz baştan 'istemeyiz' anlayışı ile karşılaşmak yerine biz gelin projemizi inceleyin çağrısı yapıyoruz" dedi.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

HEPER Metal'in bugün geldiği noktada birçok sektöre farklı metallerle tedarik için ilave yatırımlara da hazır olduklarını belirten Coşkun, "Bugün düzenlediğimiz bu tören, yeni yatırımlarımızın da başlangıcı olacak. Artık, çelik, bakır, alüminyum ve kalay başta olmak üzere tüm metallerde varız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız'dan onayını aldığımız Tasarım Merkezimiz desteği ile, özellikle otomotiv sektörüne, patenti bize ait yeni ürün tedariği için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yatırımlarımızı, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracağımız tesislerimizde çok yakında devreye alacağız" dedi.