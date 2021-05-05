İEÜ Medical Park’tan dev teknolojik yatırım

Bu yıl 10. yılını kutlayan İEÜ Medical Park Hastanesi, Türkiye'de sadece iki tane bulunan yapay zeka tabanlı 3 Tesla MR görüntüleme cihazının yanı sıra yapay zeka tabanlı 1,5 Tesla MR, Revolution CT Bilgisayarlı Tomografi, yapay zeka tabanlı mobil röntgenler, yeni jenerasyon anjiyografi sistemi, yeni jenerasyon Doppler Ultrason cihazları gibi son teknoloji görüntüleme cihazları ile görüntüleme alt yapısını güçlendirdi.

İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken

TÜM VÜCUT TARAMASI

Yapay zeka tabanlı 3 Tesla MR hakkında bilgi veren İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi, insan vücudunda yumuşak dokuları en ayrıntılı gösteren görüntüleme yöntemlerinden biridir. Böylece hastalığın daha erken devrede yakalanmasına yardımcı olur. 3 Tesla MR ile hastayı battaniye gibi saran Air Coil teknolojisi sayesinde, tepeden tırnağa tüm vücudu görüntüleyip kanser ve diğer kitle oluşturan hastalıkları tarayabiliyoruz. Cihaz sayesinde erken tanının yanı sıra biyopsi de yapabiliyoruz. Beyin, kas, iskelet, el, bilek, meme, iç kulak, prostat gibi küçük anatomik yapıların görüntülemesinde çok başarılı sonuçlar veriyor. 70 cm tünel açıklığı ile de klostrofobik hastalarımız için konforlu bir çekim olanağı sunuyor. Ayrıca özellikle çocuk hastalarımız için gerektiğinde anestezi ile de çekim yapabileceğimiz donanımız da mevcut. Ayrıca Dünya görüntüleme sektöründe büyük tedarikçilerden olan GE (General Electric)'in birçok gelişmiş ülkede referans ve Ar-Ge hastane çalışmaları mevcuttur. Türkiye'de ilk defa GE firmasıyla referans hastane ve Ar-Ge konusunda çalışmalarımızı birkaç ay içinde başlatacağız. Bu çalışmalar hastanemize inovatif açıdan da büyük değer katacaktır" dedi.

İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba

SAĞLIKTA REFERANS HASTANE

TEKNOLOJIK yatırımlarla ilgili bilgi veren İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, "Radyoterapi (LINAC), PET (Pozitron Emisyon Tomografisi), MR (Manyetik Rezonans), BT (Bilgisayarlı Tomografi), Sintigrafi ve daha pek çok görüntüleme cihazına ek olarak yapay zeka tabanlı 3 Tesla MR görüntüleme cihazını da İzmir'e kazandırmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. 10 yıldır kalitemizden ödün vermeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi de görüntüleme teknolojilerinin amiral gemisi olan 3 Tesla MR'ı sağlığın hizmetine sunduk. Sağlık sektöründe referans hastane olma misyonumuz ile İzmir'e değer katmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar sayesinde görüntüleme süreçleri artık daha kısa, çok detaylı ve konforlu hale gelecek" diye konuştu