  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İlk çeyrekte açıklanan veriler umut verici

İlk çeyrekte açıklanan veriler umut verici

İlk çeyrekte açıklanan veriler umut verici

5.5.2021

Çok zor geçen bir yılın ardından 2021 yılının özellikle ilk yarısına oldukça umutlu girmiştik. Zira, üyelerimize yapmış olduğumuz ankette de yaklaşık yarı yarıya bir iyimserlik hakimdi. Ancak, Covid-19'da tüm dünyada 3'üncü dalganın gelmesi ve küresel bazda yaşanan hammadde sorunu ile yurtiçindeki hareketlenmeler bugün itibari ile temkinli iyimser olmamızı gerektirmektedir.

EN YÜKSEK İHRACAT ARTIŞI
Diğer yandan, sanayi tarafında ilk çeyreğe ilişkin açıklanan veriler oldukça umut vericidir. Cumhuriyet tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracat artışı, Türkiye genelinde Mart itibari ile yüzde 42, İzmir özelinde yüzde 18 olarak gerçekleşmesi bu durumu teyit etmektedir. Net ihracatçı bir şehir olan İzmir'in artan ihracatı ile ülke ekonomisine katkısının devam ediyor olması ve kapasite kullanım oranının pandemi öncesi seviyelere gelmesi oldukça sevindirici. Türkiye genelinde Şubat ayında düşen PMI verisinin yeniden yükselerek 52,6 seviyesine çıkması, sanayi üretim endeksi geriden gelmekle birlikte Ocak ayında yüzde 11 gerçekleşmesi, İzmirli üreticilerimizin de benzer şekilde zor koşullara rağmen, üretimlerini sürdürme gayretini göstermesi açısından önemlidir. Üreticilerimizin şu anda karşı karşıya olduğu çok önemli konular var ve bunların çözümlenmesi yılın geri kalan kısmını da şekillendirecektir.

MOTİVASYONUMUZ ARTACAK
Yüksek faiz, yüksek enflasyon, kurdaki volatilite, hammadde teminindeki sıkıntılar, hammadde fiyatlarında yüksek artışlar, konteyner bulamama ve navlun fiyatlarındaki artış, Covid-19'da 3. dalga başlangıcı, yurtiçinde öngörülebilirlik sorunu, Avrupa'da yeniden kapanmaların gündeme gelmesi, hizmet sektörüne mal temini sağlayan üreticilerin zor durumda olması gibi konular tek tek çözüldükçe bizim de yılın geneline dair motivasyonumuz ve umudumuz artacaktır. Bu süreçte, en büyük sorumluluk artık ne kadar yorulmuş olsak da, yine kısıtlamalara uymaya devam etmek zorunda olan bizlere düşüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günlerin üstesinden gelebilmemizi temenni ediyorum.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk çeyrekte açıklanan veriler umut verici haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.