İlk çeyrekte açıklanan veriler umut verici

Çok zor geçen bir yılın ardından 2021 yılının özellikle ilk yarısına oldukça umutlu girmiştik. Zira, üyelerimize yapmış olduğumuz ankette de yaklaşık yarı yarıya bir iyimserlik hakimdi. Ancak, Covid-19'da tüm dünyada 3'üncü dalganın gelmesi ve küresel bazda yaşanan hammadde sorunu ile yurtiçindeki hareketlenmeler bugün itibari ile temkinli iyimser olmamızı gerektirmektedir.

EN YÜKSEK İHRACAT ARTIŞI

Diğer yandan, sanayi tarafında ilk çeyreğe ilişkin açıklanan veriler oldukça umut vericidir. Cumhuriyet tarihimizin aylık bazda en yüksek ihracat artışı, Türkiye genelinde Mart itibari ile yüzde 42, İzmir özelinde yüzde 18 olarak gerçekleşmesi bu durumu teyit etmektedir. Net ihracatçı bir şehir olan İzmir'in artan ihracatı ile ülke ekonomisine katkısının devam ediyor olması ve kapasite kullanım oranının pandemi öncesi seviyelere gelmesi oldukça sevindirici. Türkiye genelinde Şubat ayında düşen PMI verisinin yeniden yükselerek 52,6 seviyesine çıkması, sanayi üretim endeksi geriden gelmekle birlikte Ocak ayında yüzde 11 gerçekleşmesi, İzmirli üreticilerimizin de benzer şekilde zor koşullara rağmen, üretimlerini sürdürme gayretini göstermesi açısından önemlidir. Üreticilerimizin şu anda karşı karşıya olduğu çok önemli konular var ve bunların çözümlenmesi yılın geri kalan kısmını da şekillendirecektir.

MOTİVASYONUMUZ ARTACAK

Yüksek faiz, yüksek enflasyon, kurdaki volatilite, hammadde teminindeki sıkıntılar, hammadde fiyatlarında yüksek artışlar, konteyner bulamama ve navlun fiyatlarındaki artış, Covid-19'da 3. dalga başlangıcı, yurtiçinde öngörülebilirlik sorunu, Avrupa'da yeniden kapanmaların gündeme gelmesi, hizmet sektörüne mal temini sağlayan üreticilerin zor durumda olması gibi konular tek tek çözüldükçe bizim de yılın geneline dair motivasyonumuz ve umudumuz artacaktır. Bu süreçte, en büyük sorumluluk artık ne kadar yorulmuş olsak da, yine kısıtlamalara uymaya devam etmek zorunda olan bizlere düşüyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu günlerin üstesinden gelebilmemizi temenni ediyorum.