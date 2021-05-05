Kuraklığa çözüm modern sulama

Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyelinin yüzde 74'ünün tarımsal sulamada tüketildiğine dikkat çeken Ege Yıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, "Suyun sadece yüzde 17'sini evlerde kullanıyoruz. Asıl büyük tasarrufu tarımda teknoloji sağlar" diye konuştu.

Son yıllarda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye'nin genelinde etkisini gösteren kuraklık, endişe verici boyutlara ulaştı. Büyük kentlerde barajların doluluk oranı geçtiğimiz kış aylarında alarm seviyesine ulaştı, ancak bahar yağmurları kısa vadede yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçti. Ancak uzun vadede, su kaynaklarındaki azalmanın, enerji ve tarımsal üretimi de olumsuz etkileyeceği ifede ediliyor.

MODERNİZASYONA GİDİLMELİ

Kuraklık nedeniyle yerel yönetimler vatandaşlara evsel su tüketiminde tasarruf çağrıları yaparken, işadamı Kemal Zorlu, daha etkili bir çözüm önerileri ortaya koydu. Türkiye'de 60 yıldır bina, altyapı ve tarımsal sulama boruları üreten Ege Yıldız'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, evsel tasarrufun kuraklığa sadece bir ölçüde önlem olabileceğini belirterek, bu sorunun tarımsal sulamada modernizasyona gitmekle çözülebileceğini söyledi.

BEŞ KAT DAHA ETKİLİ

Resmi verilere göre Türkiye'nin yıllık toplam 112 milyar metreküp su kullanıldığını, bunun yüzde 17'sinin içme ve evsel kullanımda, yüzde 13'ünün sanayide, yüzde 74'ünün ise tarımsal sulamada tüketildiğini söyleyen Zorlu, "Büyük oranda suyun tüketildiği tarımsal sulamada tasarruf gerek" dedi. Zorlu önerilerini şöyle açıkladı: "Evlerde yüzde su 50 tasarrufu yapılsa, yıllık suyumuzun ancak 9 milyar metreküpünü koruyabiliriz. Oysa tarımda kullanılan yüzeysel sulama yöntemiyle kaybettiğimiz su miktarı yüzde 25 ile 60 arasında değişiyor. Yani ortalama yüzde 45. Damla sulama gibi su kaybını yüzde 5'lere indirebilecek modern yöntemlerin Türkiye'ye getireceği yıllık su tasarrufu 41 milyar metreküpü buluyor. Rakamlar yalan söylemez. Modern tarımsal sulamaya geçmek, evde yapacağımız tasarruftan 5 kat daha etkili. Türkiye'de tarımsal sulamanın yapıldığı 6.65 milyon hektar alanın yüzde 34'ü vahşi sulama dediğimiz salma sulama yöntemiyle, yüzde 38'i kanaletli yöntemle, yüzde 28'i kapalı yani borulu sistemle sulanıyor. Bu oran arttırılırsa, yani tarımsal sulamada teknoloji kullanılırsa, kuraklığı önlemede en etkili önlem hayata geçirilmiş olur. Tabii akıllı sulama sisteminden yüzde yüz verim elde edebilmenin şartı da kaliteli malzeme kullanımıdır."

ALTYAPI DA ÇOK ÖNEMLİ

BÜYÜK kentlere su sağlayan barajların doluluk oranlarının, kısa bir süre önce yüzde 40'ların altına düştüğünün altını çizen Zorlu, büyük kentlerde vatandaşları tasarrufa çağıran yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü söyledi. Zorlu, "Vatandaşların tasarrufu elbette gerekli. Bunun yanı sıra su şebekelerinde kullanılan düşük kaliteli boruların neden olduğu su kaçakları da suyumuzun boşa akmasında önemli bir etken. Bu sorunun çözümü için daha önce de çağrılarımız oldu. Pandemi hayatımızda suyun öneminin ne büyük olduğunu birkez daha hatırlattı. Bu nedenle suyumuzu korumalıyız" dedi.