Otomobil ve ticari araç satışları % 132 arttı

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 132.4 büyürken, 60 bin 488 araç satıldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ocak-Nisan dönemi ve Nisan'a ilişkin 'Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132.4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121.6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183.1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk dört ayında ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72.4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

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