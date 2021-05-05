‘Salgının çaresi çalışmak’

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de salgın sürecinin getirdiği hayati ve ekonomik zorluklarla mücadelesinin devam ettiğini belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Tüm tedbirleri alarak üretmeye devam etmeliyiz" dedi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap

BAŞARIYLA YÖNETİLİYOR

"Salgın ile mücadelede; toplumsal davranış ve ekonomik faaliyetler bakımından belirgin bir adaptasyon sağlanmış olsa da güncel tabloda risk, süreçte karşılaşılan en üst seviyede" diyen Başkan Özkasap, "Önceliklerimiz yine aynı ve başından beri net bir şekilde ortadaydı. Önce sağlık ve beraberinde ekonominin ayakta tutulması. Çünkü virüs kontrol altına alınana kadar tüm sektörler için geçerli bir ekonomik iyileşme ve bunun da makro ekonomik göstergelere olumlu yansıması söz konusu olamayacak" dedi. "Manisa özelinde pandemi sürecine ve birikmiş tüm ekonomik zorluklara rağmen, kayıplar yaşanmış olsa da; tarım ve tarıma dayalı sanayide üretim süreçlerini başarıyla yöneten, üretim alt yapısını koruma direncini gösteren Manisa, pek çok ürün ve kategoride miktar ya da değer bazında ilk sıralarda üretmeye, pek çok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmeye devam ediyor" diyen Başkan Özkasap, "Bunun sürdürülebilirliği için artan üretim maliyetleri, hem tüketici hem de yatırımcı açısından pek de hesaplanabilir olmayan piyasa koşulları, AB pazarındaki daralma ve bunun iç piyasadaki karşılığı 2021'in devamında önlem alınması gereken konuların başında yer alıyor. Devlet ve özel sektör işbirliğinde herkesin elini taşın altına koyması gerektiği bir dönemdeyiz. Pozitif göstergelerimizi koruyup, negatif olanları da iyileştirecek uygulamaları, rasyonel bir potada birleştirmek için hepimize görevler düşüyor" dedi.

ÜYELERİMİZ İÇİN BAZI ÖNLEMLER ALDIK

MANISA Ticaret Borsası'nın iş dünyasını temsilen mücadeleye önemli bir bütçe ayırarak üzerine düşen sorumluluğu aldığını anlatan Başkan Özkasap, "Sağlık kurumlarımızın salgınla mücadele kapasitelerinin artırılması için gereken ayni destekler ve üye işletmelerimizin korunmasına yönelik uygulamalar sağlandı. 2021 yılında da sorumluluklarımız kapsamında gerekli tedbirleri almış, olası destekler için bütçe planlamalarımızı yapmış durumdayız. Ekonomik boyutta da henüz kesin bir öngörüsü yapılamayan sürece karşı en iyi çare yine çalışmak. Tüm tedbirleri alarak üretmeye devam etmek. Manisa Ticaret Borsası'nın da; finansmana ulaşım, çalışma hayatını ve istihdamı kolaylaştıran düzenlemelerin sürdürülmesi, tarım ve tarıma dayalı sanayinin öncelikleri gibi birçok konuda çalışmaları devam edecek" dedi.