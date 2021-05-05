Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin dördüncüsü 'Sıfır Açlık Sıfır Yoksulluk' başlığıyla bugün gerçekleşecek.

Webinar 5 Mayıs Çarşamba günü www.kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak izlenebilecektir. BM'nin ortaya koyduğu ve 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni destekleme misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali kapsamındaki webinar birbirinden özel isimleri ağırlayacak.

'AÇLIĞI BİTİRMEK'

'Yoksulluğu her biçimde ortadan kaldırmak' ve 'açlığı bitirmek, gıda güvencesini ve beslenmede iyileştirme sağlamak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek' konularına yoğunlaşacak webinarın, özel oturumlarında UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Avrupa ve Orta Asya Merkezi, Ülke Program Müdürü Doç. Dr. Taylan Kıymaz, FAO Orta Asya-Altı Koordinatörü Viorel Gutu, Uluslararası Çalışma Örgütü Kıdemli Program Yöneticisi Özge Berber Agtaş ve Grameen Bankası Kurucusu Muhammed Yunus konuşacak.

MUTLU BİR GELECEK

WEBİNARIN ikinci panelinde ise 'Daha Müreffeh ve Mutlu Bir Gelecek: Yoksulluğun Tüm Biçimlerini Her Yerde Sona Erdirmek' konusu işlenecek. InBusiness Dergisi Yazıişleri Müdürü Adil Uçar'ın moderatörlüğündeki panelde İŞKUR Genel Müdür Vekili Bekir Aktürk, İslam Kalkınma Bankası Danışmanı Dr. Bashir Jama Adan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan Vekili Dr. Muhammed Adak, TİDER Başkanı Hande Tibuk, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül yer alacak.