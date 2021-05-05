Stratejik ürünlerde yerlileşme hamlesi

TÜRKİYE açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın makine sektöründeki çağrısının ardından mobilite çağrısı da başvuruya açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çağrı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimini destekleyeceklerini bildirdi. Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda "Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası" çalışmasını yürüttüklerini belirterek mobilite çağrısını da bu kapsamda ele aldıklarını söyledi. Varank, "Üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün, AB'nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat oranını artırması ana hedefimiz" diye konuştu.