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Haberler Ekonomi Yağlı tohum üretim artışı için işbirliği güçleniyor

Yağlı tohum üretim artışı için işbirliği güçleniyor

Yağlı tohum üretim artışı için işbirliği güçleniyor

6.5.2021

Kemer Ziraat ev sahipliğindeki 'Kanola Tarla Gününde', Söke'de kış dönemi münavebe bitkisi olan kanola, çiftçilere tanıtıldı. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği ve DB Tarımsal Enerji yetkililerinin katıldığı etkinlikte, ülkemizde ham yağ ihtiyacını karşılayacak işbirliklerinin önemi vurgulandı. Söke Ovası'nda, kış döneminde kanola bitkisinin ekimi ilk kez gerçekleştirilmişti. Kemer Ziraat Genel Müdürü Meltem Güleçoğlu, 'İyi Tarım ve Global Gap' sertifikalarına sahip Kemer Ziraat'te modern tarım yöntemleriyle yapılan üretimle, daha az su ihtiyacı olan kanoladan 400 kg/dekar verim beklediklerini belirtti. Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ise bölge için yeni bir yağlı tohum bitki türü olan kanolanın, alternatif ürün olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi ve öncü çalışmaları için Kemer Ziraat'e teşekkür etti.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onat Angı, "Yağ fiyatlarındaki artışın engellemek için yağlı tohum üretiminin artması gerekiyor. Özel sektör ve kamu işbirliğiyle hammadde üretimini artırmaya yönelik bir üretim seferberliği başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü etkinlik, tüm paydaşları bir araya getirerek işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak" dedi.

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