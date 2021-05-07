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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi! Ödemeler başlıyor

Bakan Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi! Ödemeler başlıyor

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Üreticilerimize bayram öncesi toplam 1.524.264.577 tl yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli bayram öncesi müjdeyi verdi! Ödemeler başlıyor

07.05.2021, 12:44 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 12:47

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üreticilerimize bayram öncesi toplam 1.524.264.577 tl destek ödemesi yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz, milletimiz için, üreticilerimiz üretmeye devam ederken; bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim.

7 mayıs cuma günü saat 18.00 itibariyle;

- Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında, 418 bin 61 üreticimize 854.011.077 lira,

-Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında, 106 bin 687 üreticimize 251.797.606 lira

-Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında, 64 üretici firmaya da 37.880.453 lira olmak üzere toplamda 1.143.689.136 TL'lik destek ödemesini, TC kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız.

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