ÇANAKKALE'DE Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köy ü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda domates fideleri toprakla buluşuyor. Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden 'Çanakkale domatesi'nin ilk hasadına Haziran sonunda başlanıyor.
Çanakkale domatesi hasadı Haziran sonunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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