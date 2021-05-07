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Haberler Ekonomi Çanakkale domatesi hasadı Haziran sonunda

domatesi hasadı Haziran sonunda

Çanakkale domatesi hasadı Haziran sonunda

7.5.2021

ÇANAKKALE'DE Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köy ü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda domates fideleri toprakla buluşuyor. Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden 'Çanakkale domatesi'nin ilk hasadına Haziran sonunda başlanıyor.
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