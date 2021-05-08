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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 32 öğretim üyesi alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alacak.

08.05.2021, 11:41