‘Salgınla mücadelede 175.7 milyar harcadık’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bir TV programında ekonomideki gelişmeler ve salgın döneminde alınan önlemlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Elvan Türkiye'nin alınan tedbirler sayesinde 2021'e güçlü girdiğini vurgulayarak ilk üç aylık dönemde 50 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

YÜZDE 5.5 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Bakan Elvan ilk çeyrekte 5-5.5 büyüme beklendiğini ifade ederek, "Yılın genelinde yüzde 5'in üzerinde büyüme bekliyoruz. Haziran'dan sonra ekonomide büyüme başlayacak" dedi. Elvan şu mesajları verdi: Uzaktan çalışma ciddi şekilde yaygınlaşacak. Büyük ofisler yerine insanların bulundukları yerden çalışabilecekleri ortamlar artacak.

EKSTRA İSTİHDAMA KREDİ VAR

Türkiye konumu ve dinamik nüfusu itibariyle, inanılmaz üretim ve ürün çeşitliliği itibariyle büyük bir kapasiteye sahip. 2020 Şubat ve Nisan ayı arasında 2.5 milyon vatandaşımız işsiz kaldı. İşsiz sayısının daha da artma eğilimi söz konusuydu ama çok ciddi tedbirler aldık. KÇÖ ve kredi desteği düzenlemeleri yapıldı. 2020'de, 2019 yılına göre 1.3 milyon bir istihdam kaybımız oldu. Süreç içinde ilave beş kişi istihdam sağlayan işletmelere 500 bin lira kredi vereceğiz. Yıl sonuna kadar 20 bin öğretmenin daha ataması yapılacak.

SALGINDA DESTEKLER SÜRÜYOR

Virüsle mücadelede 133.7 milyar lira harcadık. Şu an programa koyduğumuz destekler var. Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) var. Lokantalara uyguladığımız destek mekanizmaları var. Sosyal yardımlaşma destekleri var. Esnafa yönelik destekler var. Haziran'a kadar yapılacak desteklerle birlikte, 2020- 21 yılı için 175.7 milyar liraya tekabül ediyor. Yılsonunda miktar 219 milyarı bulacak.



VAKALARDAKİ DÜSÜS TURİZME YARAYACAK

BAYRAM sonrası vakalarda bir düşüş olur ve biz turizm sezonuna rahat gireriz. Bazı ülkeler belirli kriterler koydular, o kriterleri sağlamanız gerekiyor. Sağlık Bakanımız ile dün kısa bir görüşme gerçekleştirdik. 8-9 bin seviyesine inilmesi turizmin önün açacak gibi gözüküyor.

Vaka sayısının azalması için vatandaşlarımıza hep söylediğimiz maske-mesafe kurallarına uymasını önemli görüyorum.



ENFLASYONLA MÜCADELE OLMAZSA OLMAZIMIZ

ENFLASYONLA mücadele olmazsa olmazımız. Enflasyon konusundaki hassasiyetimiz yüksek. İstikrarlı bir büyüme ve refahımız için olmazsa olmazımız fiyat istikrarıdır.

Enflasyona biz bütüncül bir bakışla yaklaşıyoruz.

Para politikası ile enflasyonu çözemezsiniz.

Para konusu bu hususlardan biri sadece. Kamu maliyeti, finansal sektör var, yapısal hususlar var, bunların da üstesinden gelmeniz gerekiyor.