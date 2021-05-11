‘Evde Bakım’ ve Nakdi Ücret Desteği alanlara müjde

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı. Sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini söyleyen Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı'na denk geldiğini kaydeden Bakan Yanık, bayram öncesi ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla ödeme tarihinin öne çekildiğini söyledi. Bakan Yanık, "Evde Bakım Yardımı ödemelerini bugün (dün) gerçekleştiriyoruz" dedi.

Evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Yanık, "İçerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftasının 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını bildirdi. Bilgin, yazılı açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti