  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazır giyimde yeni nesil üretim gerekli

Hazır giyimde yeni nesil üretim gerekli

Hazır giyimde yeni nesil üretim gerekli

11.5.2021

EGSD'NİN (Ege Giyim Sanayicileri Derneği) çevrimiçi olarak düzenlediği panelde tekstilde ve hazır giyimde geri dönüşüm konusu ele alındı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, pandemi döneminde faaliyetlerine dijital platformlar üzerinden devam ettiklerini belirterek, "Dünyamızın geleceği için yeni nesil üretim şart " dedi. Panelde Ertona Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ilıman, Haksa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağıroğlu ve Linea Konfeksiyon Genel Müdürü Erkin Eren konuşmacı olarak yer aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazır giyimde yeni nesil üretim gerekli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.