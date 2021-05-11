Hazır giyimde yeni nesil üretim gerekli

EGSD'NİN (Ege Giyim Sanayicileri Derneği) çevrimiçi olarak düzenlediği panelde tekstilde ve hazır giyimde geri dönüşüm konusu ele alındı. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, pandemi döneminde faaliyetlerine dijital platformlar üzerinden devam ettiklerini belirterek, "Dünyamızın geleceği için yeni nesil üretim şart " dedi. Panelde Ertona Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ilıman, Haksa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağıroğlu ve Linea Konfeksiyon Genel Müdürü Erkin Eren konuşmacı olarak yer aldı.

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