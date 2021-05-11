İhracat endeksinde iyileşme

MART'TA 54,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 56'ya yükselerek üst üste üçüncü ay eşik değer 50'nin üzerinde kaydedildi ve ihracat pazarlarının talep koşullarında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sektörlerinin endeks kapsamında takip edilen en büyük üç ihracat pazarının 'cesaret verici bir şekilde' hızlı büyüme gösterdiğini söyledi.

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