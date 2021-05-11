Son dakika: İlave tediyeler bugün hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti yarın yatırılıyor. Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor.

Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.