Gonca Elibol’dan çalışma yaşamına Pozitif Etki

Yeni Asır Gazetesi Ekonomi Yazarı ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Gonca Elibol'un "Pozitif Etki" isimli ikinci kitabının genişletilmiş yeni baskısı yayınlandı. Kitap; iş hayatında verimli ve başarılı olma adına profesyonel davranmayı, protokol kurallarını, etkili iletişim kurmayı, verimli bir iş ortamı için çalışanların sorumluluklarını ve 21. yüzyıl davranış gerekliliklerini anlatırken aynı zamanda sosyal hayatta saygın olmayı ve etik davranış ilkelerini bilimsel anlamda ele alıyor. Zeus Yayınevi'nden çıkan eser 240 sayfa.





Kitapta ayrıca profesyonel iş yaşamının gereklilikleri, nezaket, sosyal medya kullanımı, dijital iletişim, kuşak farkları, mülakat teknikleri, gençlerde özgüven oluşturma, verimli ders çalışma, zaman yönetimi, problem çözme, motivasyon, stres yönetimi, ast- üst ilişkileri, etkili liderlik, topluluk önünde konuşma, iyi bir insan olmanın önemi gibi pek çok konuda bilgilere yer veriliyor.