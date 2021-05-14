SGK 50 denetmen yardımcısı alacak

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilane göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.