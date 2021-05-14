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Haberler Ekonomi SGK 50 denetmen yardımcısı alacak

50 denetmen yardımcısı alacak

(), taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, sınavla 50 denetmen yardımcısı alacak. Sınav başvuruları 24 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran mesai bitiminde sona erecek.

SGK 50 denetmen yardımcısı alacak

14.05.2021, 10:12

SGK'nin "Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilane göre, kurumun taşra teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfında giriş sınavı ile 50 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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