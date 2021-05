Türk çiftçisi pandemi koşullarını hafifletti

İnsanlığın son 100 yılda karşılaştığı en büyük salgının zirve yaptığı 2020'de Türk çiftçisi, 84 milyon insanımızın ihtiyacını karşıladığı gibi, Türk lezzetlerinin dünyanın dört bir yanına ihracı için üretimini artırdı ve pandemi şartlarını hafifletti.



TARIMDA YÜZDE 4.8 BÜYÜME

Yıllık 239 milyon ton bitkisel üretim yapan, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 6'sını, istihdamın yüzde 19'unu temsil eden tarım sektörü, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.3 daralırken, yüzde 4.8 büyüdü.

Türk çiftçisinin tarımsal hasılası pandemi döneminde 333.3 milyar lira ile rekor seviyeye ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) salgında tarım ürünleri ihracatını 5 milyar 100 milyon dolara taşıdı. EİB bünyesindeki tarım birlikleri başkanları 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde verdikleri mesajlarla üreticilerin pandemi sürecindeki emeklerine teşekkür ettiler.





UÇAK: ÇİFTÇİLERİMİZE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 10-12 bin yıl öncesinde insanlığın yerleşik düzene geçmeye başlamasıyla birlikte çiftçilik ve tarımın insanlığın dönüm noktası olduğunu, çiftçiliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu dile getirdi. "Dünya üzerinde bu kutsal mesleği icra eden ülkemiz çiftçileri ve üreticilerine, hepimizin göz bebeğimiz gibi bakması gerekir" diyen Uçak, "Türk çiftçisi yıllık 50 milyon tonun üzerinde yaş meyve sebze üretiyorlar. Pandemide gece-gündüz çalışarak ülkemizin ihtiyacını karşıladığımız gibi 2.7 milyar doları taze meyve sebze, 1.7 milyar doları meyve sebze mamullerinden olmak üzere ülkemize 4.4 milyar dolar döviz kazandırmamıza büyük destek oldular. Türkiye, dünya tarımında önemli bir yere ve ürün çeşitliliğine sahiptir. Öncelikle ülkemiz çiftçileri olmak üzere tüm çiftçilere, üreticilere şükranlarımı sunuyor ve sadece bir gün değil her gün kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz."



CELEP: ÇİFTÇİMİZ ÜRETİMDE, BİZ İHRACATTA LİDERİZ

TÜRKİYE'NİN çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu ürünlerde Türkiye'nin talebinden çok daha fazla arz olduğunu, bu nedenle 3 üründe sürdürülebilir üretimin yolunun ihracattan geçtiğine dikkati çekti. Celep, "İhracata bağımlı olan incir, üzüm ve kayısımızı Türk ihracatçıları olarak başarılı şekilde yüzyıllardır ihraç ederek her yıl ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz getirisi sağlıyoruz. Diğer kuru meyve ürünlerimizle ihracat rakamımız 1.5 milyar dolara yaklaşıyor. İncir, üzüm, kayısı ihracatında dünya lideriyiz. Dünya standartlarında sağlıklı üretimle, sektörde tüm paydaşlarının yüzünü güldüren çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutlarım" dedi.



ESKİNAZİ: ÇİFTÇİMİZ PANDEMİDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI

PARAMIZ var ithal ederiz' söyleminin pandemiyle rafa kalktığını, pandemi sonrasında, 'Yerli ve Milli Üretimi Destekliyoruz' yaklaşımının öne çıktığını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya talebin arttığını, bu süreçten Türk çiftçisinin güçlenerek çıktığını kaydetti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığına değinen Eskinazi, "Türkiye'de halen 4 milyon hektar işlenebilir ancak boş arazilerimiz var. Devlet destekleriyle çiftçilerimizin üretip emeğinin karşılığını alacağı bir ekosistemi sağlamamız gerekiyor. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığı aldığı sürece insanlık için üretmeye devam edecekler" diye konuştu.



GİRİT: DÜNYANIN PROTEİN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ

TÜRK çiftçileri, dünya sof-ralarının protein ihtiyacını etten tavuğa, balıktan yumurtaya, süt ürünlerinden bala kadar geniş ürün gamıyla karşı-larken, pandemi-de bağışıklık sistemi-nin güçlü kalmasına büyük katkı sağladı. Türkiye'nin su ürün-leri ve hayvansal mamuller ihraca-tının yıllık ihracat-ta 2.5 milyar doları geçtiğinin altını çizen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Baş-kanı Bedri Girit, "Pandemi tüm dünyaya çiftçiliğin eskimeyen ve her daim insanlığa hizmet eden bir meslek olduğunu gösterdi. Üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insan-lığın hizmetine sunacaktır. Çiftçi-lere yapılacak her yatırım, yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sür-dürebilir gıdaya erişimi kolaylaş-tıracak. Onlar dünya mutfağının aşçı başıdır. 14 Mayıs Çiftçiler Gününü kutluyorum" dedi.



UMUR: ORYANTAL TÜTÜN ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİYİZ

Türkiye, pek çok tarım ürü-nünde dünyanın en büyük üreti-cisi konumunda. çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kayısı, kuru kayı-sı, fındık, kiraz, kekik, defne, Tür-kiye'nin dünya lideri olduğu tarım ürünlerinden bazıları. Türkiye oryantal tütün üretiminde de dünya lideri. Türkiye'de 55 bin ailenin tütün üretimi yaptığını hatır-latan Ege Tütün İhracatçıları Birli-ği Başkanı Ömer Celal Umur, tütün sektörünün 2020 yılında Türkiye'ye 910 milyon dolar döviz kazandır-dığını, tütün sektörünün özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi olarak da Türk ekono-misine 65 milyar TL kazandır-dığını, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk tütün çift-çilerinin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü tebrik ettiğini kaydetti.



ER: ZEYTİNCİLİK YAPAN 500 BİN ÇİFTÇİMİZ VAR

nZeytin ağacının anayurdu olan Anadolu'da 6 bin yıldır zeytincilik yapıldığını anla-tan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2002 sonrasında Türkiye'nin zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 180 milyona çıkardığını, Türk çiftçisinin zeytin ağaçlarına çocuğu gibi baktığını, zeytin üreticisi-nin rakipleriyle aynı desteği aldığı takdirde yıllık 650 bin ton zeytinya-ğı üretimiyle dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üreti-miyle dünya liderliğine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Er, "Salgında kıymetini daha çok hissettiğimiz, tarlasında, bahçesinde durmaksızın çalışarak, Türk tarımına katkı sağlayan, üretim zin-cirinin ilk halkası olan çiftçilerimize sonsuz minnetlerimi sunu-yor, zeytine ve binlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilen ölümsüz ağaca gönül veren bütün çiftçilerimizi kutluyorum" dedi.



YAĞCI: KEKİK ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERİYİZ

Pandemiyle birlikte insanların sağlık-lı ve bitkisel ürünlerin tüketimine yönelme-sinin kekik, başta olmak üzere, defne, adaçayı, ıhlamur gibi orman ürünlerine olan talep-te artışlar yaşandığı bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhra-catçıları Birliği Başka-nı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin kekik ve defnede dünya lideri olduğunu, odundışı orman ürünlerine talep artışının devam edeceğini, 2020'de 160 milyon dolara çıkan odundışı orman ürün-leri ihracatının 2021'de 200 milyon dola-rı aşmasını beklediklerini söyledi. Yağcı; "Tarımsal üretimde dünya genelinde 7'nci, Avrupa'da ilk sırada yer alan ülkemizde tarım sektörünün geleceği için teknoloji ile entegre sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile ilerlenmesi gerektiği açıktır. Çiftçilerimi-zin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutlarım" dedi.