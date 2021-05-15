Ege’ye 100 milyon liralık Virginia tütünü piyangosu

Hükümetin yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde 2025'e kadar kademeli olarak yüzde 30 yerli tütün kullanılması zorunluluğunu getirmesinin ardından Ege Bölgesi'ne 100 milyon liralık piyang o vurdu. Bu kararla Türkiye'de Amerikan Virginia türü tütün tarımı artarken Ege'de de deneme üretimi başladı. Yeni Asır'a konuşan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, "Türkiye'de satılan sigaralarda yerli üretim tütün oranının kademeli olarak yüzde 30'a çıkarılmasıyla sektörde bir canlanma yaşanıyor. Bu artışın mevcut sigara satış rakamları dikkate alındığında yaklaşık 15 milyon kiloluk bir üretim artışı gerektireceği varsayılabilir.

Harman reçetelerinde çok büyük değişiklikler yapılması beklenmediğinden dolayı bu artışın ağırlıklı olarak bugüne kadar ithal edilmekte olan Virginia tipi tütün üretiminde olması bekleniyor" dedi.



DEĞERİ 200 MİLYON LİRA

2021 mahsulü itibari ile Virginia tipi tütün üretiminin ağırlıklı olarak Batman ve Adıyaman illerinde olacağını ifade eden Umur, "Ancak Ege Bölgesi'nde de 2021 mahsulünde başlayacak deneme üretimlerinin birkaç yıl içerisinde ciddi miktarlara ulaşması bekleniyor. 2021 yılında Ege Bölgesi'nde 1 milyon kilo Virginia tütünü üretimi hedefliyoruz. Yüzde 30'luk zorunluluk nedeniyle yaşanacak 15 milyon kiloluk bir üretim artışının bugünkü fiyatlarla değeri yaklaşık 200 milyon TL ediyor. Tabi bu aynı zamanda işlenince 11-12 milyon kilo anlamına gelir ki bu da ithalatımızda ciddi bir azalma anlamına gelecektir. Benim tahminim bu miktarın yarısı Ege'de üretilebilir. Ancak bu tahmini seneye daha iyi yapabiliriz" diye konuştu. Umur, Virginia tipi tütün, bizim geleneksel kaliteli Oriental tipi tütünlerimize göre sigara harmanlarında çok daha ağırlıklı olarak bulunduğundan, bu üretimlerin kaliteli yapılabilmesi ilerleyen yıllarda sektöre ciddi yeni ihracat potansiyeli de yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Ömer Celal Umur



103 ÜLKE TÜRKİYE'DEN ALIYOR

YAPRAK tütün ihracatında ABD 80,5 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Belçika 40,2 milyon dolarla ikinci, Endonezya ise 21,6 milyon dolarla üçüncü oldu. Türkiye, 2020 yılında 48 ülkeye yaprak tütün ihraç etti. Türkiye'nin tütün mamulleri ihracatında İran 111 milyon dolarla zirvede yer alırken, Irak'a 74 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 64 milyon dolarlık tütün mamulleri satışı yapıldı. Türkiye'nin tütün mamulleri ihraç ettiği ülke sayısı 103'e ulaştı.



ŞU ANDA DÜNYA LİDERİYİZ

Ege Bölgesi'nde 2020 yılında 41 milyon kilo tütün üretimi gerçekleştiğini anlatan Umur, "Türkiye Oriental tütünde yıllık yaklaşık 70 bin tonluk üretimle dünya üretiminin yaklaşık üçte birini yapıyor. Oriental tütün üretiminde dünya lideri konumundayız. 7 coğrafi bölgemizin 6 tanesinde 60 bin üreticimizin ürettiği tütün ve mamullerini ihraç ederek 2020 yılında ülkemize 910 milyon dolar döviz kazandırdık. İhracatta sürdürülebilirliği sağlamak için Virginia tipi tütün üretiminin artması için çalışıyoruz. Türkiye'de 2018 yılında 2 milyon kilo Virginia tipi tütün üretimi vardı. Bu rakam 2020 yılında 4 milyon kiloyu aştı. 2021 yılında bu rakamın 7 milyon kiloya, 2022 yılında 10 milyon kiloya ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Erhan GÜLENÇ