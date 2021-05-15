‘Erkunt Traktör için çiftçinin talebi önemli’

ERKUNT Traktör CEO'su Tolga Saylan, firma olarak çiftçilerin talep ve beklentilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, en iyi hizmeti verecek traktörü üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ar-Ge'ye yaptıkları yatırımlar ve satış sonrası hizmetlerle ürünlerinin arkasında olduklarını dile getiren Saylan, "Hiçbir lisansa bağlı olmadan, ülkemizin toprak ve iklim yapısına uygun ve Türk çiftçisine en iyi hizmeti verecek traktörü üretme sevdamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz.

Çiftçiyi finansal açıdan rahatlatmaya yönelik projelerimiz var.

ArmaTrac markamızın yurt dışındaki rekabet gücü artacak, böylece yerli tasarım traktörlerimiz dünyanın dört bir yanında çiftçilerin gücüne güç katacak. Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.