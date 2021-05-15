Türkiye elektrikli yat üretiminde öncü olabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansınca (İZKA) hazırlanan rapora göre, süperyat üretiminde adet ve uzunluk itibarıyla dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin elektrikli tekne üretiminde de öncü rol üstlenebileceği öngörülüyor. 2018 itibarıyla 4,5 milyar dolara yükselen küresel elektrikli tekne pazarının 2027'ye kadar her yıl yüzde 12 oranında artış göstererek 12,3 milyar dolara kadar yükselmesi öngörülüyor. Bu pazara hibrit tekneler de eklenirse pazar büyüklüğü 20 milyar doları buluyor. İzmir'de elektrikli tekne ve yat üretimine yönelik yapılan ön fizibilite çalışmasına uygun olarak kurulacak bir tersanede yıllık 1000 tekne üretimi yapılabileceği belirtiliyor. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, "Dünyada hem sektörler hem de bireysel tüketimde öne çıkan yeşil dönüşüm, karbonsuzlaşma, güvenli ve sağlıklı koşullarda turizm eğilimi, elektrikli tekne ve yat imalatını önemli bir fırsat alanına dönüştürüyor.

Bu alanda yatırıma ilgi duyan yatırımcıları, ajansımız ile iletişime geçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.