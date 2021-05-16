Girit'ten Türkiye'ye göç eden bir ailenin çocuğu olan İzmirli Mukaddes Çelik, bundan 11 yıl önce çocuklarına iş kurmak amacı ile girdiği geri dönüşüm işinde kendisini kabul ettirip adım adım zirveye çıktı. Çevresindekiler 50'li yaşlarında emekli olurken, o ev hanımlığından iş hayatına atıldı. Azmi ile birçok kadına örnek olan Çelik, yakın çevresinde 'Hurdacılar Kraliçesi' lakabıyla anılıyor. Sadece hurdacıların değil, uzun yıllardır üstlendiği başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği görevleriyle de İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği'nde de (İZSİAD) tanınan Çelik, "Çalışmayı, koşturmayı ve işimi çok seviyorum. Her zaman keşke çok daha erken yaşlarda iş hayatına başlasaydım diyorum. Bence bütün kadınlar çalışmalı. Çalışan, üreten bütün kadınların her işi başarabileceğine inanıyorum" dedi.

AİLECE ÇOK UĞRAŞTIK

Asıl mesleği ziraat mühendisliği olan iki çocuk ve 3 torun sahibi Mukaddes Çelik, üniversiteyi kazandığı ilk yıllarda gençlik aşkı olan bankacı Enver Çelik ile hayatını birleştirdi. O dönem görevi gereği Vakıfbank'ta müfettişlik yapan Enver Çelik ile genç yaşında pek çok ili dolaşan ve bu süreçte iki çocuk sahibi de olan Çelik, kariyer planlarını sürekli ertelemek zorunda kaldı. Ta ki eşi Enver Çelik Vakıfbank Faktoring A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden emekli olana kadar.

DUA EDİN SİZ GİTMEYİN

İzmir'in tanınmış esnaflarından olan kuzenleri ile Bornova'da ortak işletecekleri bir benzin istasyonu satın alan Çelik, 2006'da hisselerini devrederek geri dönüşüm sektörüne geçti. Çelik, "İzmir'de yıllarca politika yaptım ve STK'larda görev aldım. Ben bu hurdayı bulamazsam kimse bulamaz diyerek işe başladım. Çok zamanlar gece sabahlara kadar makinaları çalıştırabilmek için ailece çok uğraştık. Sonunda en iyiyi yapmaya başladık" diye konuştu. Menderes Kısıkköy'de 2010'da 500 metrekarelik bir işyeri tutup faaliyete başladıklarını anlatan hurdacılar kraliçesi Mukaddes Çelik, başlarda sınırlı miktarda poşet ve ambalaj atıklarını geri dönüştürdüklerini söyledi. Çelik şöyle konuştu: "Ben günde 3 ton hammadde üretiyorum. Çevredeki esnaf, 'Böyle başlayanları çok gördük. Kadından bu iş olmaz 6 aya kapatırsınız' diyordu. Ben de 'Kavur sülalesinin kızıyım. Geldiğimiz yerde kök salarız. Dua edin siz gitmeyin' diyordum. 10 yıl Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde üretim yaptık. Ürettiğimiz ikinci kalite hammaddeleri Türkiye'nin her bölgesindeki su borusu imalatçılarına satıyorduk. Daha sonra 1000 metrekarelik fabrika binasını aldık. İşin ehli olunca günlük üretim miktarımız 8 bin kilograma, aylık 150-200 tona yükseldi. Daha sonra eşim 2018'de Aydın'da 10 bin metrekarelik alanda EGESAY Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri adıyla toplama ayrıştırma tesisi kurdu. Şu anda da aylık 1000 tonlara ulaştık."

KADINLAR DA BU İŞTE BAŞARILI OLUR

KIZININ babası gibi bankacı olduğunu, oğlu ile birlikte çalıştıkları geri dönüşüm şirketinde ise hurda plastiğinden Petkim'in ikinci kalite plastiğini yaptıklarını ifade eden Çelik, aynı zamanda da İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt'un da başkan vekilliği görevini yürütüyor. "Bana 'Hurdacılar Kraliçesi' lakabını taktılar ama ben onların ablasıyım" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geri dönüşüm işindeyim dediğimde çok şaşırıyorlar. Çünkü bizim sektörde eğitimli kadın yok denecek kadar az. Ben kadınların da bu sektörde başarılı olabileceklerinin canlı kanıtıyım." Çelik, sektördeki en büyük sorunlarının haksız rekabete yol açan merdivenaltı lisansı olmayan işletmeler olduğunun da altını çizdi.

30 KİŞİYE İŞ VERDİK

2020 yılında Kısıkköy'deki üretim tesislerini de Aydın'a taşıma kararı aldıklarını anlatan Çelik, "Bu yıl orada üretim ayağını da oturtarak komplike bir tesis yaratmış olduk. Toplama ve ayrıştırmanın yanında üretim faaliyetlerine de başladık. İşyerimizde 30 kadar kişiye istihdam sağlıyoruz. Aylık ciromuz üretimin de devreye girmesiyle yaklaşık 1 milyon liranın üzerine çıktı. Aydın ekonomisine katkı sağlarken, teknolojimiz ile kentte örnek bir tesis olduk. Yani fabrikalardan çıkan atıklara göre her fabrikaya konteyner hizmeti sunuluyor. Sektörün gizli kahramanları hurdacıların da gelirlerinin artmasını sağladık" dedi.

METİN BURMALI