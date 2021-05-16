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Haberler Ekonomi Sivas Merkez'de icradan satılık dükkan

'de icradan satılık dükkan

'de bulunan 712 metrekare büyüklüğündeki dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dükkanın fiyatı da belirtildi.

Sivas Merkez'de icradan satılık dükkan

16.05.2021, 09:30

Mahkeme Sivas Merkez'de bulunan 712 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zeminlerinin seramik kaplı ve parke kaplamalı olduğu ayrıca şehir meydanına yaklaşık 4,3 km mesafede olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 06.07.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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