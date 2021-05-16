Sivas Merkez'de icradan satılık dükkan

Mahkeme Sivas Merkez'de bulunan 712 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın zeminlerinin seramik kaplı ve parke kaplamalı olduğu ayrıca şehir meydanına yaklaşık 4,3 km mesafede olduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 06.07.2021 11:00 belirlendi.