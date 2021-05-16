Tahvil Garanti Fonu yasası Meclis’e geliyor

HÜKÜMET, sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni adımları devreye almaya hazırlanıyor. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihracatını kolaylaştırmak ve halka arzı teşvik için Tahvil Garanti Fonu kuruluyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Fon'un işleyişine ilişkin ayrıntıları içeren yasal düzenlemeyi Meclis'e göndermeye hazırlanıyor. Fon herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek. Bireysel yatırımcılar Fon'un sağladığı teminatla reel sektör şirketlerinin borçlanma araçlarını güvenle alabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reformların önemli ayağından birini sermaye piyasasını güçlendirecek düzenlemeler içeriyor. Sermaye Piyasası Kurulu öncülüğünde şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve halka arz süreçlerini kolaylaştırıcı yönde düzenlemeler yıl sonuna kadar yapılacak. Yeşil tahvil ve sukuk ihraçları da teşvik edilecek.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA