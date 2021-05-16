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Haberler Ekonomi Trüf mantarında hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Trüf mantarında hedef 1 milyar dolarlık

Trüf mantarında hedef 1 milyar dolarlık ihracat

16.5.2021

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin kilogram fiyatı 100- 750 avro arasında değişen trüf mantarı üretimini artırdığını belirterek, "Kısa vadede Türkiye olarak bu pazardan 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi. Avrupa'da 2 ay gibi kısa süren trüf arzına karşılık, Türkiye'nin farklı iklim kuşaklarında bulunmasından dolayı 12 ay boyunca trüf pazarına ürün arz etmenin mümkün olduğunu söyleyen Karacabey, "Ülkemizde yıl boyunca trüf konusunda ticari tür toplanmaktadır. Bu ticari avantaj başka bir coğrafyada bulunmamaktadır. Her geçen gün artan talep karşılanamamakta" dedi.
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