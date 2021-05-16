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Haberler Ekonomi WhatsApp’tan ‘hesabınızı silmeyeceğiz’ açıklaması

’tan ‘hesabınızı silmeyeceğiz’ açıklaması

WhatsApp’tan ‘hesabınızı silmeyeceğiz’ açıklaması

16.5.2021

SOSYAL medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu. WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
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