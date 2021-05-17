‘Hayat kredisi verilsin ödemelerimiz ertelensin’

Hafta Başı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş oldu.

Pandemi koşullarında üye sayısının 2 bini geçtiğini belirten Karakuş, odalarına bağlı esnafın hayat kredisi talep ettiğini söyledi. Ayrıca yeniden normalleşme sürecine girildikten sonra Haziran ayında daha önce aldıkları kredilerin ödemesinin geleceğini belirten Karakuş, "Bu kredi ödemelerinin ertelenmesini rica ediyoruz" dedi.



● Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Mehmet Karakuş. 1967 yılında İzmir'de doğdum. 1989 yılında kendi işletmemi kurdum. Odamızda 3 dönem yöneticilik ve üç dönem de başkanvekilliği yaptım. Kıymetli başkanımız vefat ettikten sonra da başkanlık görevini sürdürüyorum.

Yaklaşık olarak 21 yıldır bu sektörün içerisindeyim.



● İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nda kaç üye var? Bu üyelerin meslek grupları nelerdir?

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nda üye sayısı pandemiden önce bin 700'lerdeydi. Ama destek alınabilmesi için oda sicil kaydı istenmesinden sonra olağanüstü bir kayıt oldu. Bizim odamızın içerisinde terziler, konfeksiyoncular, dericiler, halı ve koltuk yıkayıcılar, kuru temizleciler, yorgancılar ve tekstil imalatçıları var.

Bazı değişiklikler oldu ama meslek gruplarımız bunlar.





● Pandemi döneminde neler yaşadınız?

Pandemi sürecinde iş yapamama sıkıntısı yaşadık. Mülk sahipleri kiracılara pek anlayış göstermedi.

Zam yapmak isteyen insanlar oldu.

Üyelerimizin birikmiş kira borçları var ve ödeyemiyorlar. Bazı meslek gruplarımız izin alıp çalışabildi ama özellikle bayram öncesinde iş yapacak olan halı ve koltuk temizleyiciler iş yapamadı. Ama imalat sektöründe olan arkadaşımız çalışma izni alarak çalışabildi. KOSGEB kredisinde ise 2300 üyenin içerisinde alabilecek kişi sayısı çok az.

Biz sektörümüzdeki küçük esnaf ve sanatkara yönelik finans desteği istiyoruz. En az bir yıl geri ödemesiz, faizsiz ve uzun vadeli, 35 bin ve üstü limitli kredilere ihtiyacımız var.

Sektörümüzün çökmesi, ülke ekonomisini daha fazla yıpratır. Sektöre verilecek desteklerin karşılığını çalışan atölyelerimiz katma değer olarak fazlasıyla ekonomiye kazandıracaktır. Beklentilerimiz bu yönde. Hem İzmir hem de Ankara'da üst düzey görüşmelerimizi sürdürüyoruz.



● Yeniden normalleşme süreci başladı. Bu süreçte talepleriniz var mı?

Haziran ayında daha önce aldığımız kredilerin ödemeleri geliyor.

Üyelerimiz bu konuda kara kara düşünüyor. Biz ödemelerin en azından biraz daha ötelenmesini istiyoruz.

Üyelerimizin kendini toparlaması gerekiyor.



● İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'nın eğitimci bir yönü de var. Bugüne kadar kurslarınızdan kaç kişiyi mezun ettiniz?

Eğitim tesislerimizde 2010 yılından bu yana 6 binin üzerinde kişiyi mezun ettik. Sadece 2019 yılında 600 kişi mezun oldu ve 150 arkadaşımız kendi işyerlerini açarak istihdam yaratmaya başladılar. Yaptığımız eğitim çalışmaları ulvi bir iş.

İnsanlara yeni iş imkanları yaratmak, ekonomiye katma değer sağlamak, hem kentimizin hem ülkemizin kalkınmasına destek vermek bize büyük mutluluk ve onur veriyor.

Artık sistem değişiyor. Girişimcilik kurslarına katılmak isteyenler 2021 yılından itibaren internet ortamından bireysel başvuruda bulunacaklar.

Ancak oda yönetimi olarak eğitim çalışmalarımızda bizlere destek olan kurum temsilcileri ile bundan sonra da gönül birliği içinde çalışacağız.

Kurslarımıza devam edeceğiz.