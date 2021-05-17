Hurda kağıt atıklarını servete dönüştürdü

Aydın'da öz sermayesiyle geri dönüşüme sıfırdan yatırım yapan iş insanı Polat Güven, 32 yıl önce kurduğu selülöz fabrikasıyla sektörün zirvesine tırmandı.

Fabrikanın 13 yıl önce çıkan yangında küle dönmesine rağmen yılmadan çalışmayı sürdüren Güven, günde 150 ton hurda kağıtların işlenmesiyle elde edilen mukavvaları 67 ülkeye ihraç ediyor. Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşlarını geride bırakan Güven, kağıt atıktan edindiği servet ile 2 yıldır Aydın'ın vergi rekortmenleri arasında yer aldı.



ÖZSERMAYESİ İLE KURDU

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden 1983 yılında Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olan 59 yaşındaki iki çocuk babası Polat Güven, kaynak israfını önlemek amacıyla1989 yılında, bölgenin tek geri dönüşüm fabrikası olan Retek Selüloz Geri Kazanım Endüstrisi ve Sanayi Ticaret A.Ş'yi kurdu. Öz sermayesi ile geri dönüşüm sektörüne yatırım yapan Güven, İzmir, Denizli, Aydın ve Muğla gibi çevre illerden günde 13 TIR dolusu hurda kağıt atıklarını toplayarak kurduğu fabrikada geri dönüşüme kazandırmaya başladı. Güven, atıktan ürettiği malzemelerle ilk olarak 2009 yılına kadar Türkiye'nin en ünlü kozmetik ve bebek bezi firmasının talebini karşıladı.





TEK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI

İşler yolunda giderken talihsiz bir olay gerçekleşti. Güven'in, kazan bölümünde çıkan yangınla kurmuş olduğu tesis küle döndü.

Yaşadığı bu olay üzerine yılmayan hatta daha da hırslanan başarılı iş insanı, yangında kullanılmaz hale gelen fabrikasını Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bini kapalı olmak üzere toplam 22 bin metrekarelik alana taşıdı.

Sıfırdan işe yeniden koyulan Güven, Aydın'ın tek geri dönüşüm fabrikası olan selülöz tesisinde gelişmiş üretim teknolojisi ve otomasyon sistemiyle günde 150 ton hurda kağıt işleyerek geri dönüşüme kazandırıyor.

Bu sayede yılda 500 bin ağacı da kesilmekten kurtaran Güven, atıkları ülke ekonomisine kazandırırken 100 kişiye de istihdam sağlıyor.





67 ÜLKEYE İHRACAT

Gaven'in kurduğu fabrika, hurda kağıtların işlenmesiyle elde edilen mukavvalar için AB standartlarına göre 'Gıdaya Uygunluk' belgesi almayı başardı. Üretilen malzemeler talepler doğrultusunda yaldızlı yaş pasta ve somon balıkları altlığı olarak üretilip Irak, Suriye, Katar, Kenya, Dubai, İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 67 ülkeye ihraç yapıyor.



GERİ DÖNÜŞÜMDE İLERİDEYİZ

Yeni Asır'a firmasının başarı hikayesini anlatan iş insanı Polat Güven, kurulduğu tarihten bugüne kadar kendi öz kaynaklarıyla büyüyerek bugünlere geldiğini söyledi. Bir Alman firmasından yeni makineler satın aldığını belirten Güven, 10 milyon euroluk bir yatırım yapmayı amaçladığını ifade etti.Güven, fabrikada 100 kişiye doğrudan istihdam, bölgede kağıt ve plastik toplama sektöründe ise yaklaşık 500 kişiye dolaylı iş imkanı sağlandığını söyledi. Geri dönüşümde sektörde uzman bir kuruluş haline geldiklerinin altını çizen Güren, "Türkiye geri dönüşüm konusunda Fransa'dan 10, Amerika'dan da 5 yıl ileride diyebiliriz.

Türkiye'de 30 civarında kağıt dönüşüm fabrikası bulunuyor.

Kağıt ve plastik fabrikası olarak bakıldığında RETEK'in Türkiye'de tek fabrika konumundayız.

Sektörde öncü geri dönüşüm firması olarak bu sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İtalyan danışmanımız sayesinde Avrupa'da kullanılan yenilikleri fabrikamıza taşıyarak üretimi arttırıp atıkların milli ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.



20 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Güven, Almanya'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikası ile birlikte bir proje başlattıklarını ve bunun için de Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde en az 50 dönümlük bir araziye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bir Alman firmasından yeni makineler satın aldık.

10 milyon euroluk bir yatırım yapmayı amaçlıyoruz.

Bu sayede fabrikamızın fiziki yapısını da büyütmemiz gerekecek. İstihdamı artırarak daha da büyümek istiyoruz.

Bunun için de OSB'de 100 dekar araziye ihtiyacımız var ancak bize hitap edecek büyüklükte arazi bulamıyoruz.

Halbuki fabrikamızı büyüterek hem ülkemize kazandırdığımız katma değer açısından önemli bir artış olacak, hem de bölgemizde işsizliğe bir nebze de olsun katkı sağlayarak istihdamı artıracağız. Firma olarak 2023 yılına kadar 20 milyon dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.