Milyonlarca çalışanın primi devletten

HÜKÜMET, 3 milyona yakın istihdam yaratan yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere işyerlerine kapanma, sınırlı çalışmada sigorta prim teşvikini devreye aldı. Haziran'ı geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında 1341 lira destek veriliyor. Prim desteğinden, kısa çalışmadan yararlanan işyerleri ile nakdi ücret desteği alanlar yararlanıyor. Yiyecek ve içecek sektöründe Nisan, Mayıs ayında ücretsiz izne çıkarılmayıp çalışmaya devam edenlerin primini de devlet karşılıyor. Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makineleri işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerine sigorta prim desteği veriliyor.