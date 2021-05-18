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Haberler Ekonomi Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

Akaryakıtta uygulaması sona eriyor

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor

18.5.2021

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar yeniden serbest piyasa koşullarında belirlenecek.
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