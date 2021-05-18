ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit etmesinin ardından 18 Mart'ta yürürlüğe giren tavan fiyat uygulaması, 19 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sonlandırılacak ve fiyatlar yeniden serbest piyasa koşullarında belirlenecek.
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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