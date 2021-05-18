Finansal İstikrar Komitesi Meclis’te

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yasal düzenleme Meclis'e sunuldu. Merkez Bankası ve ilgili bakanlıkların yer aldığı Komite Temmuz ayı itibariyle göreve başlayacak ve finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek, yönetecek. Komite, enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada toplayarak risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri ortaya koyacak.



ETKİN VE ŞEFFAF BİR YAPI OLACAK

Komitenin kurulmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformları paketinde kanuni düzenleme gerektiren değişikliklerden bir kısmının dikkate alındığını belirtti.

Güneş, Komitesinin daha etkin ve daha şeffaf görev yapacağını söyledi.



ILAVE İSTİHDAM İÇİN 10 MİLYARLIK KAYNAK

MİKRO ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanmasına yönelik düzenleme ile 10 milyar TL'lik kaynak kullanılması ve 100 bin ilave istihdam sağlanması hedefleniyor. Ekonomi torba teklifinin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonu sunum yapan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntılarını karşılamak ve istihdamı desteklemek için 50'nin altında çalışanı bulunan işletmelere dönük düzenlemeye gittiklerini belirtti.



HAZAL ATEŞ