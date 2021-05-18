THY, Avrupa’da liderligini sürdürdü

TÜRK Hava Yolları (THY), 10-16 Mayıs'ta günlük ortalama 518 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY söz konusu tarihteki günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

THY'yi, 403 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 378 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 367 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 300 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 261 uçuşla Wideroe yer aldı.