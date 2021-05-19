Esnafın hibe sevinci

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen kesimler arasında yer alan esnaf ve sanatkârlara yönelik desteklerin hem kapsamı genişletildi hem de miktarı artırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteği kapsamında 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira ödenecek.

Hibe ile birlikte esnafa verilen destek 8 milyar lirayı geçmiş olacak. Kayıtlı olmayanlar desteğe e-devlet üzerinden başvuracak. Destekler banka hesabına yatacak ve sadece bir işyeri için yararlanılacak. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı destek paketi İzmir iş dünyasından tam not aldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, hibelerin esnafa can suyu olacağını ve tüm kesimin moralini yükselttiğini ifade etti.

SEKTÖRLERE MORAL KAYNAĞI OLACAK

İZTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destekler; piyasadaki çarkların dönmesine hiç kuşkusuz katkı sağlayacak ve Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan reel sektörümüz için moral kaynağı olacaktır. Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikteki hibe ödemelerini, yanısıra tüccarımıza ve sanayicimize sağlanacak Nefes Kredisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Dileğimiz tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürebilmesidir.

● İESOB BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU: Salgın devam ettiği için yeni desteklere ihtiyaç duyuluyordu. Son açıklanan destekler bu manada çok anlamlı. Bu yapılan destekleri takdir etmemem mümkün değil. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sıkıntılarımızı sonlandırmaz ama bir can suyu olur.

● İTB YÖNETİM KURULU BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: Açıklanan bakliyat ve hububat alım fiyatları hem üretici hem sanayici hem de tüccarı memnun edecek düzeyde. Alım fiyatlarındaki artışın enflasyonun üzerinde açıklanması üretime ve üreticimize verilen desteğin bir göstergesi. Çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmiş olması üretime devam edebilmeleri açısından hayati önem taşıyor.

● EİB KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ: Pandemi sürecinde toplumun orta sınıfını temsil eden kahveciler, kırtasiyeler, internet kafeler, pastaneler, pazarcılar, onarım bakım meslek grupları büyük ekonomik darboğaza girdi. Açıklanan destek paketi bu kesimlere can suyu olacak. Bütçe olanakları çerçevesinde sağlanan destekler çok değerli. Destek devletimizin esnafın yanında olduğunu gösterdi.